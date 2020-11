Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Gemeinsame Pressemitteilung von Polizei Krefeld und Kleve sowie Staatsanwaltschaft Kleve: Streit unter Leiharbeitern endet tödlich

EmmerichEmmerich (ots)

Am Freitag (27. November 2020) ist es in einer Unterkunft für Leiharbeiter am Geistmarkt in Emmerich zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Folge ein Beteiligter erhebliche Verletzungen erlitt.

Zeugenaussagen zufolge kam es gegen 23 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen Bewohnern der Unterkunft. Die hinzugerufene Polizei fand im Hausflur einen 45-jährigen Polen mit einer Stichverletzung am Bein. Das Opfer wurde in ein Krankenhaus gebracht und am nächsten Tag in eine Klinik nach Duisburg verlegt. Dort verstarb der Mann am Samstagnachmittag.

Die Polizei hat eine Mordkommission beim Polizeipräsidium Krefeld eingerichtet. Die Ermittlungen dauern an. Auskunft erteilt die Staatsanwaltschaft Kleve.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell