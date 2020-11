Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze- Brand/ Unbekannte zünden drei Autowracks auf Trainingsgelände an

WeezeWeeze (ots)

Unbekannte Täter zündeten am Samstag (28. November 2020) gegen 00:00 Uhr auf einem Trainingsgelände am Flughafen-Ring drei Autowracks an. Die Fahrzeuge befanden sich zu Übungszwecken auf einem umzäunten Trainingsgelände. Die Unbekannten gelangten vermutlich durch eine Beschädigung im circa 2 m hohen Zaun auf das Gelände. Durch eine Polizeistreife wurden die Brände gegen Mitternacht festgestellt und die Feuerwehr informiert. Die Ermittlungen zum Brandursache dauern an. Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080 entgegen. (as)

