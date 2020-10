Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus, Täter erbeuten Pkw

Rheurdt (ots)

Am Samstag 24.10.2020 in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 22:50 Uhr hebelten unbekannte Täter das Fenster eines Einfamilienhauses an der Straße Finkenberg auf und gelangten so ins Gebäude. Dort durchsuchten sie zahlreiche Räume und Schränke. Aus einem Wohnzimmerschrank rissen die Täter gewaltsam einen dort eingebauten Tresor heraus und nahmen ihn mit sich. Zum Inhalt des Tresors können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden. Beim Verlassen des Hauses entwendeten sie einen Fahrzeugschlüssel und begaben sich zur angrenzenden Garage. Nachdem die Garage aufgebrochen wurde, flüchteten die Täter mit dem in der Garage abgestellten Pkw. Hierbei handelt es sich um einen grünen Volvo XC 90, Baujahr 2004 mit den angebrachten Kennzeichen KLE-BN839. Hinweise zu verdächtigen Personen oder dem entwendeten Pkw bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250.

