Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Mercedes Sprinter

Geldern (ots)

In der Nacht zu Samstag (24. Oktober 2020) zwischen 1.30 und 2.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Mercedes-Benz Sprinter, der am Fahrbahnrand der Straße Am Stickeshof abgestellt war. Bei dem entwendeten Kraftfahrzeug handelt es sich um einen etwa sechs Jahre alten LKW (3,5 zulässiges Gesamtgewicht), Farbe orange mit dem amtlichen Kennzeichen DU-MH3180. Hinweise zu verdächtigen Personen bzw. Feststellungen an die Polizei Geldern, Telefon 02831 - 1250.

