Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Einbruch in Firma/ Unbekannte brechen in Firma ein

Kleve (ots)

Unbekannte Täter öffneten gewaltsam am Freitag (18. September 2020) gegen 03.25 Uhr eine Metalltür an der Ackerstraße, die zu einer Firma in einem alten Fabrikgebäude gehört. Die Täter brachen im Inneren eine Trinkgeldkasse auf und entwendeten das Bargeld. Von einer Videokamera konnten zwei Täter ein Mann und eine Frau aufgezeichnet werden. Sie sollen zwischen 40-50 Jahre alt sein und eine normale Statur haben. Gegen 04 Uhr verließen die Täter das Gebäude wieder.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (as)

