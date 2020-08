Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Wahlplakate verunstaltet

Kevelaer (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag, 09.08.2020, im Bereich des Antwerpener Platzes Kevelaer 11 Wahlplakate der CDU und FDP mit einem Hitlerbärtchen und beleidigenden Sprüchen verunstaltet. Der Staatsschutz der Polizei in Krefeld hat die Ermittlungen übernommen. Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02151-6340 dorthin oder auch an jede andere Polizeidienststelle. (SI)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell