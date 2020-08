Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Vermutlich gestohlenes Fahrrad sichergestellt: Wem gehört es?

Geldern (ots)

Am Samstag (8. August 2020) stellten Polizeibeamte auf der Straße Am Bückelewall ein Herrenrad der Marke Gazelle, Typ Medeo sicher. Das Fahrradrahmenschloss war offensichtlich aufgebrochen worden. Es ist daher davon auszugehen, dass das Rad zuvor gestohlen wurde. Der vorherige Besitzer könnte das Fahrrad gebraucht bei einem Gocher Fahrradhändler gekauft haben. Wer kann Angaben zum Besitzer des grau-silberfarbenen Herrenrades machen? Hinweise bitte an die Kripo Geldern unter 02831 1250. (cs)

