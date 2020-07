Polizei Mettmann

POL-ME: Auffahrunfall mit nur leichtem Personen-, aber hohem Sachschaden - Ratingen - 2007113

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag des 21.07.2020, gegen 13.05 Uhr, kam es auf der außerörtlichen Brachter Straße (L 422) in Ratingen zu einem Verkehrsunfall in Höhe der Einmündung Altenbrachtweg. An dem Auffahrunfall waren insgesamt vier Fahrzeuge beteiligt. Ein Fahrzeugführer und ein Mitfahrer im gleichen Wagen (Audi) wurden nach eigenen Angaben leicht verletzt, wollten aber beide erst später eigenständig ambulante ärztliche Behandlung aufsuchen. An den vier unfallbeteiligten Fahrzeugen, von denen drei nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand insgesamt ein geschätzter Sachschaden in Höhe von mindestens 25.000,- Euro. Für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme musste die L 422 für mehrere Minuten einspurig gesperrt, der Verkehr von der Polizei geregelt werden.

Was war geschehen?

Zur Unfallzeit hatte ein 38-jähriger Mann aus Mettmann, mit einem silbergrauen PKW VW Caddy, die Landstraße in Richtung Ratingen-Mitte befahren. In Höhe der Einmündung Altenbrachtweg bemerkte er nach eigenen Angaben zu spät, dass vorausfahrende Fahrzeuge verkehrsbedingt stoppten, weil zuvorderst ein PKW nach links abbiegen wollte, zuvor jedoch entgegenkommenden Verkehr beachten musste. Mit großer Wucht prallte der VW Caddy in das Heck des bereits stehenden silbergrauen PKW Skoda Superb eines 61-jährigen Krefelders. Dessen Skoda wurde durch die Wucht des Zusammenpralls wiederum in das Heck des davor stehenden schwarzen PKW Audi Q7 eines 18-jährigen Velberters gedrückt. Der Caddy schleuderte nach dem Aufprall auf den Skoda noch mit seinem Heck bis auf die Gegenfahrbahn und beschädigte dort die Fahrerseite des entgegenkommenden weißen PKW Ford Grand C-Max eines 49-jährigen Velberters.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell