Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Unfall/ Zwei Radfahrerinnen gestürzt

Kleve (ots)

Am Mittwoch (05. August 2020) gegen 14.15 Uhr kam es auf dem Radschnellweg in Höhe der Kämpstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrerinnen stürzten. Ein 42-jähriger Klever missachtete den Vorrang zweier Radfahrerinnen, einer 74 Jahre alten Niederländerin und ihrer 23-jährigen Enkelin, die den Radschnellweg in Richtung Nimwegen befuhren. Der Klever touchierte mit seinem Hyundai die Räder der Frauen, als er die Europa-Radbahn passierte. Im Verlauf des Unfalls stürzten beide Fahrradfahrerinnen. Bei dem Sturz verletzte sich die 74-Jährige schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Ihre Enkelin blieb unverletzt. (as)

