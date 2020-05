Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve-Kellen - Widerstand bei Amtshilfe /Polizeibeamter leicht verletzt

Kleve-Kellen (ots)

Am Mittwoch (06.05.2020) gegen 08:35 Uhr wurden Polizeibeamte der Wache Kleve zu einer Amtshilfe an der "Selfkant" gerufen. Ein 49-jähriger Klever sollte sich dort unberechtigter Weise in einem Haus aufhalten und wollte dieses trotz mehrfacher Aufforderung von Mitarbeitern des Ordnungsamtes nicht verlassen. Die hinzugerufenen Beamten wurden von dem scheinbar stark alkoholisierten Klever mehrfach beschimpft und mit einem Hammer bedroht. Als der 49-Jährige versuchte, die Beamten anzugreifen, gelang es den Polizisten dem Angreifer den Hammer abzunehmen. Infolge des Gerangels stürzten die Beamten und der 49-Jährige zu Boden. Der Angreifer und ein Polizeibeamter wurden hierbei leicht verletzt.

Den 49-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Widerstand gegen Polizeivollzugsbeamte. (cp)

