Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Aktuell Suchmaßnahmen im Reichswald

Kleve (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (27. März 2020) erhielt die Polizei Kleve durch einen Hinweisgeber Kenntnis von einem nächtlichen Geschehen im Klever Reichswald. Da der genaue Sachverhalt aufgrund der aktuellen Informationslage noch nicht abschließend geklärt werden konnte, führt die Polizei Kleve derzeit Suchmaßnahmen in einem Teilstück des Waldes durch. In der vergangenen Nacht und am Morgen bei Tageslicht kam dabei auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. (cs)

