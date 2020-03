Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kellen - Zigarettenautomat aufgebrochen/Täter flüchtig

Kleve-Kellen (ots)

Am Mittwoch (11.03.2020) brachen unbekannte Täter zwischen 06:00 und 18:00 Uhr einen Zigarettenautomaten an der Emmericher Straße auf. Hierzu entfernten sie zunächst ein Blech im Bereich des Geldeinwurfes und zogen die Geldschachtanlage aus dem Automaten. Im Anschluss flüchteten die Täter mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise nimmt die Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegen. (cp)

