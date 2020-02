Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Fußgängerin angefahren/80-Jährige erliegt ihren Verletzungen

Kleve (ots)

Am Samstag (15.02.2020) gegen 16:10 Uhr ereignete sich in Kleve auf der Sackstraße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 79-Jährige Fahrzeugführerin setzte rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt, wobei sie eine 80-jährige Fußgängerin anfuhr, die durch den Zusammenstoß zu Fall kam. Die 80-Jährige wurde noch vor Ort notärztlich versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Dort verstarb sie in der Nacht zu Sonntag. Die Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat wurden aufgenommen.(bb/cp)

