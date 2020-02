Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern-Walbeck - Abbiegeunfall/Kradfahrer verletzt

Geldern-Walbeck (ots)

Am Freitag (14.02.2020) gegen 13:35 Uhr wurde ein 54-jähriger Kradfahrer aus Weeze bei einem Verkehrsunfall auf der Kevelaerer Straße schwer verletzt. Der Kradfahrer, der aus Richtung Walbeck kam hatte bereits zum Überholvorgang angesetzt, als ein 74-jähriger PKW Fahrer mit seinem Infiniti nach links in die Einmündung Jülicher Weg einbiegen wollte. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorrad des 54-Jährigen. Der Kradfahrer konnte noch abspringen bevor sein Fahrzeug gegen einen Baum prallte und landete im Straßengraben. Er verletzte sich an der Hand und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. (cp)

