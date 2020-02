Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Schule/mehrere Räume durchsucht

Kleve (ots)

In der Nacht von Freitag (14.02.2020), 18:30 Uhr auf Samstag (15.02.2020) 10:50 Uhr drangen unbekannte Täter in mehrere Gebäude einer Schule an der Königsallee ein. Hierzu versuchten sie zunächst diverse Türen aufzuhebeln, als dies misslang, wurden zwei Fensterscheiben an unterschiedlichen Gebäuden eingeschlagen über die die Täter sich Zugang zu den jeweiligen Gebäuden verschafften. Im Inneren der Schule wurden mehrere Räume durchsucht und unter anderem Schlüssel entwendet mit denen die Täter wiederum in weitere Räume eindrangen. Anschließend flüchteten sie unerkannt mit ihrer Beute.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können, werden gebeten, sich mit der Kripo Kleve unter 02821 5040 in Verbindung zu setzen. (cp)

