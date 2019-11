Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Mofafahrer schwer verletzt

Geldern (ots)

Mit schweren Kopfverletzungen musste am Sonntagabend ein 41 Jahre alter Mann aus Geldern in einen Spezialklinik nach Krefeld gebracht werden. Er war gegen 18.00 Uhr bei dem Versuch, vom Radweg der B9 nach links in den Nuylenweg abzubiegen, vom Pkw eines 49 Jahre alten Autofahrers aus Geldern erfasst worden, der auf der B9 in Richtung Geldern unterwegs war. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen. (SI)

