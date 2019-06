Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Radfahrer stoßen zusammen

Junge mit schwarzem Herrenrad gesucht

Kleve (ots)

Am Mittwoch (05. Juni 2019) gegen 20:30 Uhr war eine 15-jährige Radfahrerin aus Bedburg-Hau mit einer 17-jährigen Freundin auf dem Geh- und Radweg neben der Triftstraße in Richtung Albersallee unterwegs. Die 15-Jährige fuhr hinter ihrer Freundin her, als ihnen zwei männliche Jugendliche ebenfalls auf Rädern entgegenkamen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die 17-Jährige auf die Fahrbahn aus. Die 15-Jährige schaffte es jedoch nicht mehr und kollidierte mit einem der Jungen. Sie fiel gegen den Jägerzaun eines Hauses neben dem Radweg und verletzte sich leicht. Die beiden Jungen fuhren jedoch weiter, ohne sich um die Gestürzte zu kümmern. Der Jugendliche, mit dessen Rad die 15-Jährige zusammenstieß, war nach ihren Angaben etwa 14 Jahre alt, ca. 150cm groß, mit schwarzen Haaren und kräftiger Statur. Er war komplett schwarz gekleidet. Der Junge war mit einem schwarzem Herrenrad der Marke Prophete mit auffällig vielen Lackschäden unterwegs.

Der Radfahrer sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Kleve unter 02821 5040 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell