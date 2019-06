Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch in Getränkelager

Mehrere Getränkekisten gestohlen

Kleve (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (12. Juni 2019) gegen 01:15 Uhr drangen unbekannte Täter in das Getränkelager eines Supermarktes an der Albersallee ein. Das Lager liegt auf der Rückseite des Einkaufsmarktes und ist über die Karl-Leisner-Straße zu erreichen. Die Täter hebelten eine Stahltür auf, um sich Zugang zum Lagerbereich zu verschaffen und entwendeten mehrere Getränkekisten. Eine Zeugin hörte zur genannten Zeit laute Geräusche und sah einen dunklen PKW, der in der Zufahrt des Supermarktes stand. Im Wagen saß eine dunkel gekleidete, männliche Person. Zudem sah sie drei junge Männer mit Kapuzen auf dem Kopf, die Gegenstände vom Lager zum Auto trugen. Anschließend fuhr der Wagen davon und zwei der Männer flüchteten in Richtung Hoffmannallee. Weitere Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

