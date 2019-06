Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Diebstahl aus Außenlager eines Supermarktes

Leergut und Getränke entwendet

Kleve (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (11. Juni 2019) in der Zeit zwischen 02:40 Uhr 02:50 Uhr verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zum Getränke-Außenlager eines Supermarktes an der Ludwig-Jahn-Straße. Der Mann wurde bei seiner Tat von einer Viedokamera aufgezeichnet. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie er das Tor zum Lagerbereich gewaltsam öffnet. Anschließend entwendete er eine noch nicht genau bestimmte Menge an Leergut sowie Getränken. Der Mann hatte mehrere Säcke und einen Rücksack dabei. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

