Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Radfahrerin gestürzt

Zeugen des Unfalls gesucht

Straelen-Herongen (ots)

Am Donnerstag (06. Juni 2019) gegen 15:55 Uhr stürzte eine 75-Jährige Radfahrerin aus Steyl (NL) an der Bergstraße mit ihrem Fahrrad. Sie zog sich dabei Verletzungen am Kopf zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An der Unfallstelle kümmerten sich zunächst mehrere Zeugen um die ältere Dame. Keiner von ihnen konnte jedoch Angaben zum Unfallhergang machen. Es soll eine Frau mit ihrem Wagen angehalten haben, um zu sehen, ob es sich bei der Gestürzten um ihre eigene Mutter handelte. Die Personalien dieser Zeugin sind bislang unklar. Auch zwei Männer sind scheinbar aus einem blauen Transporter mit Klever Kennzeichen gestiegen, um die gestürzte Frau von der Fahrbahn auf den Gehweg zu verlagern. Die Personalien der Männer konnten ebenfalls nicht erfasst werden. Die Frau und die beiden Männer aus dem Transporter sowie eventuelle weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831 1250 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell