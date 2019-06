Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Sachbeschädigung

Blauer VW Passat zerkratzt

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Montag, 20:00 Uhr, und Dienstag (11. Juni 2019), 06:10 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen blauen VW Passat, der an der Dederichstraße abgestellt war. Sie zerkratzten einmal rundherum den Lack des Wagens. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

