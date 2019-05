Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Kradfahrer verletzt

Kleve (ots)

Mit Verletzungen musste am Samstagabend ein 57jähriger Motorradfahrer in das Krankenhaus gebracht werden. Der Bedburg-Hauer war gegen 23:20 Uhr auf der Tiergartenstraße aus Richtung Donsbrüggen in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Ampelkreuzung Tiergarten-/Gruftstraße/Klever Ring kollidierte er mit dem Pkw einer 22jährigen Autofahrerin aus Köln, die in Gegenrichtung unterwegs war und nach links in die Gruftstraße einbiegen wollte. Die junge Frau erlitt einen leichten Schock. Die Polizei Kleve, Telefon 02821-5040, sucht jetzt weitere Unfallzeugen.(SI)

