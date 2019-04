Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl aus Garage

Aufsitzrasenmäher entwendet

Emmerich am Rhein (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (17. April), 19 Uhr, und Freitag (19. April 2019), 15 Uhr, öffneten Unbekannte unberechtigterweise eine Garage, die sich auf dem Gelände eines ehemaligen Bauernhofes an der Straße Heidkant im Ortsteil Elten befindet. Anschließend entwendeten sie aus der Garage einen Aufsitzrasenmäher (Marke Honda, Typ V-Twin 2417, Farbe rot, Baujahr 2012). Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen an die Polizei Emmerich, Telefon 02822 - 7830.

