Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Diebstahl eines Mofarollers

Kleve (ots)

Am Freitag (12.04.2019) zwischen 8 und 15.30 Uhr entwendeten Unbekannte einen Mofaroller, der an der Wiesenstraße in Höhe der Fußgängerbrücke zum Bahnhof abgestellt war. Bei dem Mofaroller handelt es sich um ein zwölf Jahre altes, weiß-rotes Kleinkraftrad der Marke Keeway mit dem grünen Versicherungskennzeichen 249LNT. Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen an die Polizei Kleve, Telefon 02821 - 5040.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell