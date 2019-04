Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: PKW-Aufbruch

Kevelaer (ots)

Am Sonntag (14.04.2019) zwischen 0 und 9 Uhr schlugen Unbekannte eine Scheibe eines roten Ford Focus ein, der in einer Einfahrt an der Alten Weezer Straße abgestellt war. Es wurde eine Wickeltasche entwendet, in der sich auch eine Digitalkamera befand. Hinweise zu verdächtigen Personen und Feststellungen an die Polizei Kevelaer, 02832 - 9200.

