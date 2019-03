Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Verkehrsschild beschädigt

Toyota Fahrer gesucht

Emmerich-Hüthum (ots)

Am Montag (4. März 2019) gegen 9.15 Uhr wurde ein beschädigtes Verkehrsschild an der Eltener Straße (B8) festgestellt. Das Schild "Vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts" stand auf einer Verkehrsinsel in Höhe der Bushaltestelle Ingenkampstraße. Der Unfallverursacher war in Richtung Emmerich unterwegs und hatte das Verkehrsschild abgerissen. An der Unfallstelle lagen silbergraue Plastikteile mit einer Toyota Prägung.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

