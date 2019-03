Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Container auf Baustelle aufgebrochen

Gasflaschen, Wasserpumpe und Kabeltrommel entwendet

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 18.00 Uhr, und Montag (4. März 2019), 7.00 Uhr, schlugen unbekannte Täter an der Speelberger Straße ein Fenster an einem Baucontainer ein. Der Container stand auf dem Gelände einer Baustelle an der Autobahnbrücke. Die Täter beschädigten zwei weitere Container und entwendeten vier Gasflaschen, eine Wasserpumpe sowie eine Kabeltrommel. Ihre Beute müssen sie mit einem Fahrzeug abtransportiert haben.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell