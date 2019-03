Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Versuchter Einbruch in Geschäft

Täter lösen Alarmanlage aus

Goch (ots)

Am Montag (4. März 2019) gegen 1.00 Uhr versuchten unbekannte Täter an der Voßstraße, die Eingangstür eines Mobilfunk-Geschäftes aufzubrechen. Die Täter lösten dabei die Alarmanlage aus und flüchteten, ohne in das Geschäft eingedrungen zu sein.

Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

