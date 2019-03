Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Drei Männer überfallen 38-Jährigen

Bargeld entwendet

Kerken-Nieukerk (ots)

Am Sonntag (3. März 2019) gegen 20.00 Uhr war ein 38-jähriger Mann aus Issum nach dem Karnevalsumzug in Nieukerk durch drei Männer überfallen worden. Das Opfer konnte der Polizei nicht sagen, wo sich der Tatort in Nieukerk befand. Drei Männer fordeten vom 38-Jährigen Geld. Als er die Herausgabe verweigerte, schlugen sie ihm ins Gesicht und entwendeten Bargeld aus der Bauchtasche des Opfers. Der 38-Jährige verletzte sich bei dem Überfall leicht. Nach seinen Angaben hatten die drei Männer ein südländisches Aussehen und trugen einen Bart.

Täterhinweise bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

