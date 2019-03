Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Zwei Tageswohnungseinbrüche

Vier Täter flüchten in einem silberfarbenen PKW mit Bochumer Kennzeichen

Issum-Sevelen/Oermten (ots)

Am Freitag (1. März 2019) gegen 18.15 Uhr hebelten unbekannte Täter an der Rheurdter Straße im Ortsteil Oermten ein Fenster an einem Einfamilienhaus auf. Die Täter kletterten in das Gebäude und suchten dort nach Wertgegenständen. Ein Zeuge beobachtete, wie ein Täter aus dem Fenster kletterte und gemeinsam mit zwei Männern in einen silberfarbenen PKW mit Bochumer Kennzeichen stieg. In dem Fahrzeug hatte ein vierter Täter gewartet. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde.

Im Ortsteil Sevelen ereignete sich an diesem Tag zwischen 17.00 und 20.25 Uhr ein weiterer Einbruch. Unbekannte Täter hebelten am Bisselsweg die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Die Täter durchsuchten das Haus und entwendeten Bargeld.

Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (ME)

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

