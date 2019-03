Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kreis Kleve - Karnevalsumzüge des Kreises Kleve am Tulpensonntag - Bilanz der Polizei - Stand: 19.00 Uhr

Kreis Kleve (ots)

Am Tulpensonntag (03.03.2019) fanden in Emmerich, Kranenburg, Bedburg-Hau, Twisteden, Winnekendonk und Nieukerk die traditionellen Karnevalsumzüge statt. Insgesamt zeigte sich ein eher unproblematischer Einsatzverlauf der Polizei. "Karnevalstypische" Delikte, wie z.B. Körperverletzungen unter Alkoholeinwirkung waren rückläufig. Gemeinsam mit den Ordnungsämtern wurden umfangreiche Jugendschutzkontrollen durchgeführt.

Emmerich 12.500 Zuschauer begleiteten den Umzug in Emmerich. Die Polizei musste vier Personen in Gewahrsam nehmen und 6 Platzverweise aussprechen. Bei 175 kontrollierten Jugendlichen wurden insgesamt 84 Alkoholgebinde vernichtet.

Bedburg-Hau In Bedburg-Hau besuchten ca. 3500 Zuschauer den Tulpensonntagszug. Die Polizei sprache gegen alkoholisierte Personen 5 Platzverweise aus. Eine Person musste in Gewahrsam genommen werden. Es kam zu einer Körperverletzung. 48 Alkoholgebinde von Jugendlichen wurden vernichtet.

Kranenburg In Kranenburg verzeichnete die Polizei insgesamt 3 Körperverletzungsdelikte und musste 14 Platzverweise aussprechen. 100 Jugendliche wurden kontrolliert. 17 Alkoholgebinde wurden vernichtet. Die Polizei spricht von bis zu 10.000 Teilnehmern.

Kevelaer-Twisteden / Winnekendonk 3000 Närrinnen und Narren verfolgten den Umzug in Twisteden. Es wurden 3 Platzverweise erteilt, 17 Alkoholgebinde wurden vernichtet bzw. sichergestellt. Eine 17jährige musste mit einer Alkoholvergiftung in das Krankenhaus Kevelaer gebracht werden. Der Umzug in Winnekendonk verlief ohne jegliche Vorkommnisse.

Kerken-Nieukerk Der Karnevalsumzug in Nieukerk wurde von 5500 Zuschauern besucht. Im Zugverlauf kam es zu einer Körperverletzung sowie zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw. Die Polizei sprach 3 Platzverweise aus. Im Zuge von Jugendschutzkontrollen wurden 100 Alkoholgebinde vernichtet. Das durch die Kommune verfügte Glasverbot wurde weitestgehend beachtet.

