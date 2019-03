Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Unbekannter schubst 44-Jährigen zu Boden

Smart-Watch entwendet

Kevelaer-Winnekendonk (ots)

Am Sonntag (3. März 2019) gegen 19.45 Uhr war ein 44-jähriger Mann aus Kevelaer zu Fuß auf dem Heiligenweg unterwegs. In Höhe der Kreuzung Eichendorffstraße näherte sich ihm eine unbekannte Person von hinten und schubste den 44-Jährigen zu Boden. Dann zog der Täter ihm seine Smart-Watch vom Handgelenk und flüchtete damit in unbekannte Richtung. Der Täter kann nicht beschrieben werden. Der 44-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

