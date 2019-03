Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Mülltonnen angezündet

Nissan Micra durch Feuer beschädigt

Kevelaer (ots)

Am Dienstag (5. März 2019) gegen 2.25 Uhr gerieten an der Hauptstraße Mülltonnen in Brand. Die Mülltonnen standen in einem offenen Metallschuppen im Hinterhof eines Hauses. Das Feuer griff auf einen Nissan Micra über, der neben dem Schuppen geparkt war. Die Feuerwehr löschte den Brand. Vermutlich hatten Unbekannte die Mülltonnen angezündet. Ein Zeuge sah mehrere Jugendliche, die von dort weg gerannt waren. Die Personalien des Zeugen sind bislang nicht bekannt. Er wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Täterhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ME)

