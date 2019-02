Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Sachbeschädigung

Unbekannte treten Verkehrsschild um

Emmerich-Elten (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 19.00 Uhr, und Samstag (24. Februar 2019), 2.10 Uhr, beschädigten unbekannte Täter an der Kreuzung Schmidtstraße/Klosterstraße ein Verkehrsschild. Vermutlich wurde das Schild "Vorgeschriebenen Vorbeifahrt" auf der Verkehrsinsel umgetreten. Aufgrund der Spurenlage ist ein Verkehrsunfall unwahrscheinlich. Außerdem warfen unbekannte Täter in der Nähe mehrere mobile Verkehrsschilder und Barken um oder verstellten sie.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

