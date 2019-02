Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Unfallflucht

Radfahrer fährt gegen Auto und flüchtet

Emmerich (ots)

Ein unbekannter Radfahrer beschädigte am Sonntag (24. Februar 2019), 12:40 Uhr, einen schwarzen VW Passat, der auf der Straße Großer Löwe abgestellt war. Die Besitzerin des Autos hielt sich zu dem Zeitpunkt in der Nähe auf und hörte einen Knall. Sie sah dann, wie ein Radfahrer neben ihrem Wagen zu Boden ging. Vermutlich war der Radfahrer aus Richtung Hühnerstraße kommend über den Gehweg gefahren und wollte auf Höhe des Passats wieder auf die Fahrbahn wechseln. Dabei kollidierte er mit dem Wagen. Nach seinem Sturz klagte der Mann über Schmerzen. Der Passat wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt. Als die Besitzerin des Autos die Polizei informierte, flüchtete der Radfahrer zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung Kleiner Löwe. Sein Fahhrad, ein graues Mountainbike, ließ er zurück. Der Radfahrer war nach Zeugenangaben ca. 30 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Er hatte eine schlanke Figur, trug eine dunkle Jeans, einen Kapuzenpulli mit dunklem Camouflage-Muster und eine Basecap.

Hinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell