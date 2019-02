Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - Einbrecher weckt 64-Jährige und hält ihr den Mund zu

Zwei Täter flüchten ohne Beute

Kalkar (ots)

Am Montag (25. Februar 2019) gegen 0.10 Uhr weckte an der Schillerstraße ein unbekannter Mann eine 64-jährige Hausbewohnerin. Er hielt ihr den Mund zu und sagte ihr, sie solle still sein. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch und war etwa 1,80m groß. Als die 64-Jährige schrie, flüchtete der Mann aus dem Zimmer. Im Flur traf er auf die 25-jährige Tochter, die durch den Schrei wach geworden war. Sie sah auch einen zweiten Täter im Haus. Die beiden Täter flüchteten ohne Beute. Sie waren über die Terrassentür in das Haus eingedrungen und hatten mehrere Schränke durchsucht.

Beide Täter waren dünn und trugen eine Mütze, die sie tief ins Gesicht gezogen hatten. Näher können sie nicht beschrieben werden.

Täterhinweise bitte an die Kripo Kalkar unter Telefon 02824 880. (ME)

