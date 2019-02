Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall

25-Jährige aus Kevelaer schwer verletzt

Straelen (ots)

Am Freitag, 08.02.2019 um 16:15 Uhr befuhr ein 41-jähriger Ratinger mit seinem PKW-Kleintransporter Ford den Ixweg und wollte die Kevelaerer Straße geradeaus kreuzen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW Daihatsu einer 25-Jährigen aus Kevelaer, die auf der Kevelaerer Straße in Richtung Kevelaerer unterwegs war. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Daihatsu in den Graben geschleudert. Die Fahrerin musste von der alarmierten Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden. Schwer verletzt wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand mittlerer Sachschaden, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Unfallstelle gesperrt, der Verkehr wurde durch Polizeibeamte umgeleitet.

