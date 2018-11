Ein Dokument

Kreis Kleve (ots) - Am Freitag (23. November 2018) erbeuteten unbekannte Täter von einer 87-jährigen Frau aus Kleve sowie von einer 83-jährigen Frau aus Kevelaer jeweils einen hohen Geldbetrag mit der Betrugsmasche "Enkeltrick".

In beiden Fällen meldete sich der Betüger - in Kleve ein Mann und in Kevelaer eine Frau - mit den Worten "Rate mal, wer hier ist?". Die Opfer vermuteten am Telefon einen Enkel bzw. eine Nichte. In beiden Fällen erklärten die Betrüger, dass sie eine Wohnung erworben haben und Geld für den Notar benötigen würden. Nach mehreren Anrufen der Betrüger hoben beide Frauen am Nachmittag einen höheren Geldbetrag ab und übergaben ihn an einen Boten des falschen Verwandten.

In Kleve war der männliche Bote 30 bis 35 Jahre alt, etwa 1,70m groß, leicht untersetzt und hatte schwarze Haare sowie ein südländisches Aussehen. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch und trug eine dunkle auffällige Brille.

In Kevelaer war der männliche Bote etwa 50 Jahre alt, schlank und hatte dunkle, an der Vorderseite lichte Haare. Er sprach Deutsch mit einem leichten Akzent und war dunkel bekleidet.

An diesem Tag bekamen weitere sechs Frauen im Alter zwischen 71 und 93 Jahren einen Anruf von einem Betrüger. Zwei der Seniorinnen wohnen in Kleve. Jeweils eine in Emmerich, Goch, Uedem und Kevelaer. Sie durchschauten den "Enkeltrick" und verständigten die Polizei. Die Polizei hatte bereits am Donnerstag (22. November 2018) über fünf weitere Fälle berichtet. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65849/4122387).

Wenn es den Angerufenen nicht gelingt, sofort aufzulegen, bauen die Täter mit einer perfiden Art der Gesprächsführung ein Angst- und Bedrohung-Szenario auf. Dadurch werden Betroffene zur Zahlung hoher Geldsummen veranlasst.

Im Anhang befindet sich eine Telefonkarte. Sie ist dazu gedacht, in der Nähe des Telefons gut sichtbar aufbewahrt zu werden. So wird man daran erinnert, dass man merkwürdige Telefonate sofort beenden sollte. Drucken Sie die Telefonkarte aus und geben sie sie Ihren Eltern oder Großeltern.

Die Polizei rät:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Sie jemand telefonisch um Geld bittet. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald ihr Gesprächspartner, z.B. oft ein angeblicher Enkel, Geld von ihnen fordert! - Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. - Rufen Sie ihn zurück! - Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. - Wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt, informieren Sie sofort die Polizei über die Notrufnummer 110 und Verwandte. - Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind und erstatten Sie eine Anzeige. (ME)

