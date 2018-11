Emmerich (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstag, 18.40 Uhr, und Freitag (23. November 2018), 8.45 Uhr, schlugen unbekannte Täter an der Wassenbergstraße ein Loch in ein Rolltor. Die Täter öffneten das Tor und drangen in einen Getränkemarkt ein. Im Verkaufsbereich entwendeten sie Zigaretten. Außerdem hebelten sie die Registrierkasse auf und entnahmen das Geld. Die Täter hebelten im Gebäude eine Tür auf. Anschließend brachen sie einen Schranktresor auf und entwendeten daraus ebenfalls Geld.

Täterhinweise bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (ME)

