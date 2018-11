Kleve-Materborn (ots) - Am Sonntag (25. November 2018) gegen 18.30 Uhr hebelte ein unbekannter Täter am Treppkesweg die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Er durchwühlte mehrere Schränke und entwendete Bargeld. Eine Zeugin sah, wie der Täter aus dem Garten des Hauses kam und zu Fuß in Richtung Saalstraße flüchtete.

Der Täter trug hauptsächlich dunkle Kleidung, aber einen beigefarbenen Pullover. Er hatte eine Halbglatze.

Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

