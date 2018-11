Kleve (ots) - Am Montag (26. November 2018) gegen 12.10 Uhr brach in der Klever Justizvollzugsanstalt ein Feuer im Einzelhaftraum eines 28-jährigen Insassen aus. Bedienstete der JVA holten den 28-Jährigen unverletzt aus seinem Haftraum. Das Feuer wurde schnell durch die Feuerwehr gelöscht. Zwölf Bedienstete der JVA wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasintoxikation vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Ergebnis der ärztlichen Untersuchung steht noch aus. Der 28-Jährige wurde in einen anderen Haftraum verlegt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache wurden aufgenommen und dauern an.

