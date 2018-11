Kalkar (ots) - Am Samstag (24. November 2018), gegen 17.20 Uhr zündeten zwei unbekannte Jugendliche einen Altkleider-Container auf einem Parkplatz zwischen der Straße Im Schwanenhorst und der Altkalkarer Straße an. Ein Zeuge beobachtete, wie die Beiden einen Gegenstand in den Container warfen, kurz darauf sei Rauch aus dem Behältnis aufgestiegen. Als die Jugendlichen den Zeugen bemerkten, flüchteten sie zu Fuß über die Altkalkarer Straße in Richtung Markt. Der Zeuge rief daraufhin die Feuerwehr, die den Brand löschte. An dem Container und seinem Inhalt entstand Sachschaden. Die beiden Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: Einer der beiden jungen Männer war ca. 170cm groß, ca. 16 Jahre alt und hatte eine schlanke Figur. Er trug eine dunkle Jacke, dunkle Jeans und eine dunkle Strickmütze. Der zweite Täter war ebenfalls ca. 170cm groß, schlank und ca. 16 Jahre alt. Er trug eine dunkle Jacke, eine braune Cordhose und eine dunkle Strickmütze.

Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040. (cs)

