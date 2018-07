POL-KLE: Handtaschenraub - Polizei sucht Zeugen

Kleve (ots) - Am Sonntag, 08.07.18 gegen 00:15 Uhr lief eine 59jähriger Kleverin auf dem Gehweg der Sackstraße in Kleve, als plötzlich eine männlich Person an sie herantrat und ihr die Handtasche entriss. Die Person flüchtete anschließend in Richtung Siegertstraße. Aufgrund der Dunkelheit konnte die Geschädigte den Täter nicht näher beschreiben. In der roten Handtaschen befanden sich eine Geldbörse mit einem geringer Geldbetrag, Dokumente der Geschädigten und ein altes Samsung Mobiltelefon.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Kleve unter der Telefonnummer 02821 5040.

