POL-KLE: Zwei Personen bei Unfall mit Traktor verletzt

47574 Goch (ots) - Am Freitag, 06.07.2018 um 17:10 Uhr befuhr ein 29jähriger Fahrzeugführer aus Goch mit seinem Pkw die Gaesdonker Str. aus Richtung Niederlande kommend in Richtung Goch. Vor ihm befuhr ein 22jähriger Traktorfahrer aus Goch die Gaesdonker Str.. Als der Pkw-Fahrer den Traktor überholen wollte, kam es zum Zusammenstoss, da der Traktor in diesem Moment nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Traktor auf die Seite. Der Traktorfahrer wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaaus nach Kleve verbracht. Der Pkw-Fahrer erlitt lediglich leichte Verletzungen.

Beide Fahrzeuge wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergetellt. Während der Unfallaufnahme war die Gaesdonker Str. in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Der Verkehr wurde durch Polizeibeamte umgeleitet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro.

