47559 Kranenburg (ots) - Am Freitag, 06.07.2018 um 13:45 Uhr befuhr ein niederländischer Pkw mit Anhänger die B 9 aus Richtung "Tennisschläger" kommend in Richtung Niederlande. Von dem Anhänger löste sich eine Holzplatte, die dann gegen den Pkw, Opel Vectra, eines 55jährigen Fahrzeugführers aus Kleve prallte, der die B 9 aus Richtung Niederlande kommend in Richtung Kranenburg befuhr. An dem Opel entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Kleve, Tel. 02821/5040 zu melden.

