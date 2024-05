Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradfahrer übersehen - Ersthelfer gesucht

Bad Driburg (ots)

Am Donnerstag, 23. Mai, ereignete sich in einem Kreisverkehr in Bad Driburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrrad.

Gegen 5.50 Uhr fuhr eine 58-Jährge aus Marsberg mit ihrem Mitsubishi auf der Dringenberger Straße stadteinwärts. Dabei passierte sie den Kreisverkehr Dringenberger Straße / Sulburgring. Bereits im Kreisel war ein 22-Jähriger aus Bad Driburg mit seinem Fahrrad unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen übersah die 58-Jährige den Fahrradfahrer. Im Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß, beidem der 22-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Er kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Am Pkw entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer kümmerte sich um den gestürzten Radfahrer und rief einen Rettungswagen. Er möge sich als Zeuge bei der Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 melden./rek

