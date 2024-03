Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Mini-Bagger brennt aus: Totalschaden

Höxter (ots)

Ein abgestellter Mini-Bagger einer in Höxter-Lüchtringen eingesetzten Bau-Firma, brannte am Abend des 19.03.2024 vollständig aus. Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert. Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte stand der Bagger bereits in Vollbrand und wurde gelöscht. Am Bagger entstand Totalschaden. Als Brandursache wird nach erster Einschätzung ein technischer Defekt angenommen. /gla

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell