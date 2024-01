Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Unfall mit drei Pkw

Höxter (ots)

Am Samstag, 13. Januar, kam es auf der B64 zwischen Höxter und Godelheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw und einer verletzten Person. Gegen 16.40 Uhr fuhr ein Mercedes in Richtung Godelheim und musste verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Ein Ford Mondeo, welcher sich hinter dem Mercedes befand, konnte noch rechtzeitig bremsen. Der dahinter fahrende Renault Clio, mit einem 40-jährigen Höxteraner am Steuer und einem 6-jährigen Beifahrer, bemerkte den Bremsvorgang zu spät. Der Clio fuhr auf den Ford auf und schob diesen in den stehenden Mercedes. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 6-jähirge Beifahrer und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Der Ford und der Mercedes blieben fahrbereit, der Renault musste hingegen durch einen Abschlepper geborgen werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.500,- Euro. Während der Unfallaufnahme war die Straße teilweise gesperrt und es kam zu einem erheblichen Rückstau./rek

