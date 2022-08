POL-HX: Drei verletzte Personen nach Auffahrunfall

Warburg (ots) - Mehrere Einbrüche sind der Polizei in Warburg am Dienstagmorgen, 23. August, gegen 8 Uhr gemeldet worden. In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden Einbrüche in einen Verkaufsstand eines Biergartens am Kuhlemühler Weg, eine Lackiererei am Oberen Hilgenstock, ein Restaurant am Anfang der Langen Straße, eine Kfz-Werkstatt am Anfang der Mittelstraße und in einen Blumenhandel am Großenederer Weg ...

mehr