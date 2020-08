Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Wohnhaus

Steinheim (ots)

In ein Wohnhaus bei Steinheim-Rolfzen sind unbekannte Täter am Donnerstag, 6. August, eingedrungen. In dem Zeitraum zwischen 6.20 Uhr und 16.45 Uhr verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Straße "Breitenhaupter Weg". Die unbekannten Täter durchsuchten Schränke und Räume in Erd- und Obergeschoss. Der angerichtete Sachschaden wird auf rund 600 Euro geschätzt. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Die Polizei Höxter bittet um Hinweise von möglichen Zeugen unter der Telefonnummer 05271/962-0. /nig

